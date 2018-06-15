У Нідерландах людям, які їдуть на роботу велосипедом, хочуть доплачувати

У Нідерландах висунули ідею доплачувати працівника, які їдуть на роботу на велосипедах. З такою ініціативою виступив уряд країни. Таким способом у країні хочуть боротися із збільшенням заторів на дорогах.

Про це повідомляє AFP.

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"Пересідаймо із наших автомобілів на наші велосипеди", – таку заяву зробила цього тижня заступниця міністра інфраструктури Нідерландів Стінте ван Вельдховен, оголошуючи про нові заходи, які б спонукали людей використовувати велосипеди замість автомобілів.

Таким чином міністерство прагне, щоб додаткові 200 тисяч осіб змінили авто на велосипеди та "накрутили" додаткові три мільярди кілометрів.

За кожен кілометр на велосипеді з дому і назад пропонують платити по 19 євроцентів.

Міністр інфораструктури обговорить цю пропозицію та інші способи заохочення використання велосипедів за допомогою фінансових винагород, таких як субсидії на покупку велосипедів, "з великими національними роботодавцями та малими і середніми підприємствами",

– йдеться у пресс-релізі міністерства.