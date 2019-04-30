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      У Нідерландах знайшли 400-річну Біблію, викрадену із США

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      Унікальне видання Женевської Біблії 1615 року
      Унікальне видання Женевської Біблії 1615 року / nytimes.com

      Старовинну Женевську Біблію разом з сотнею інших рідкісних книг викрали з бібліотеки американського міста Піттсбург. Загальну вартість втрачених експонатів оцінюють у понад вісім мільйонів доларів.

      До крадіжки причетний архівіст Грегорі Пріоре. Він був відповідальним за унікальну колекцію протягом майже 20 років, повідомили у The New York Times.

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      З'ясувалося, що Пріоре продав викрадені видання відомому книжковому дилеру Джону Шульману. Цей випадок шокував книжковий світ, адже Шульман був шановним членом Асоціації антикварних книговидавців Америки.

      Грегорі Пріоре
      Колишній архівіст бібліотеки у Пітсбурзі Грегорі Пріоре (посередині)

      За словами Пріоре, йому були потрібні гроші, щоб "залишитися на плаву" й платити за навчання своїх чотирьох дітей. Крім цього, екс-архівіст звинуватив Шульмана в тому, що той підштовхнув його до злочину.

      Мені не потрібно було цього робити. Я любив бібліотеку, любив свою роботу, проте жадібність взяла верх,
      – пояснив слідчим Пріоре.

      Рідкісне видання Женевської Біблії придбали у власність музею в Лейдені у Нідерландах ще у червні 2015 року за 1200 доларів. Однак про її зникнення з американської бібліотеки стало відомо аж у 2017 році, а відповідну заяву оприлюднили лише у березні 2018-го. 

      Тоді директор голландського музею Джеремі Бенгс вийшов на зв'язок з американцями, після чого почався процес повернення Біблії до Пітсбурга.

      Старовинна Біблія з Пітсбурга
      400-річна Біблія з бібліотеки у Пітсбурзі

      За словами співробітників ФБР, які займались пошуком книги, це видання важливе тим, що схоже на Біблію з судна паломників Mayflower. Саме на ньому англійці в 1620 році перетнули Атлантичний океан й згодом заснували одне з перших поселень в Північній Америці.

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      Теги: Новини США Новини України Фотоновини Книги Пограбування Нідерланди Історія
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