У Нідерландах знайшли 400-річну Біблію, викрадену із США

Старовинну Женевську Біблію разом з сотнею інших рідкісних книг викрали з бібліотеки американського міста Піттсбург. Загальну вартість втрачених експонатів оцінюють у понад вісім мільйонів доларів.

До крадіжки причетний архівіст Грегорі Пріоре. Він був відповідальним за унікальну колекцію протягом майже 20 років, повідомили у The New York Times.

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З'ясувалося, що Пріоре продав викрадені видання відомому книжковому дилеру Джону Шульману. Цей випадок шокував книжковий світ, адже Шульман був шановним членом Асоціації антикварних книговидавців Америки.



Колишній архівіст бібліотеки у Пітсбурзі Грегорі Пріоре (посередині)

За словами Пріоре, йому були потрібні гроші, щоб "залишитися на плаву" й платити за навчання своїх чотирьох дітей. Крім цього, екс-архівіст звинуватив Шульмана в тому, що той підштовхнув його до злочину.

Мені не потрібно було цього робити. Я любив бібліотеку, любив свою роботу, проте жадібність взяла верх,

– пояснив слідчим Пріоре.

Рідкісне видання Женевської Біблії придбали у власність музею в Лейдені у Нідерландах ще у червні 2015 року за 1200 доларів. Однак про її зникнення з американської бібліотеки стало відомо аж у 2017 році, а відповідну заяву оприлюднили лише у березні 2018-го.

Тоді директор голландського музею Джеремі Бенгс вийшов на зв'язок з американцями, після чого почався процес повернення Біблії до Пітсбурга.



400-річна Біблія з бібліотеки у Пітсбурзі

За словами співробітників ФБР, які займались пошуком книги, це видання важливе тим, що схоже на Біблію з судна паломників Mayflower. Саме на ньому англійці в 1620 році перетнули Атлантичний океан й згодом заснували одне з перших поселень в Північній Америці.