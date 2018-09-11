У Нігерії вибухнув газовоз, багато загиблих, сотні поранених: жахливі фото, відео 18+

У Нігерії від вибуху газовоза загинули 35 людей. Ще сотні людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК.

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Інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарfва в центральній частині країни. Причина вибуху поки не відома. У поліції ж повідомили, що більша частина з тих, хто загинув – просто допитиливі містяни, які прибігли на місце події аби подивитися, що сталося.

Affected area in Lafia gas explosion pic.twitter.com/qJ6u7LQ1wi — Umar_Pharouq (@LadanUmar97) 10 вересня 2018 р.

Many feared killed in Nasarawa Gas Explosion



No fewer than 10 persons, including an infant, were reported killed on Monday after a filling station exploded in Lafia, the Nasarawa State capital.https://t.co/t4Zz6EPx5V pic.twitter.com/Aw4Yh3CHwf — CoreTV News (@coretvnewsng) 10 вересня 2018 р.