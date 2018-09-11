У Нігерії вибухнув газовоз, багато загиблих, сотні поранених: жахливі фото, відео 18+
У Нігерії від вибуху газовоза загинули 35 людей. Ще сотні людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК.
Читайте також: Десятеро людей загинули внаслідок повеней у Нігерії
Інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарfва в центральній частині країни. Причина вибуху поки не відома. У поліції ж повідомили, що більша частина з тих, хто загинув – просто допитиливі містяни, які прибігли на місце події аби подивитися, що сталося.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі