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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Нігерії вибухнув газовоз, багато загиблих, сотні поранених: жахливі фото, відео 18+

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У Нігерії від вибуху газовоза загинули 35 людей. Ще сотні людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК.

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Інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарfва в центральній частині країни. Причина вибуху поки не відома. У поліції ж повідомили, що більша частина з тих, хто загинув – просто допитиливі містяни, які прибігли на місце події аби подивитися, що сталося. 

 

Теги: Вибух Нігерія Африка Жертви
Джерело: 24 Канал
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