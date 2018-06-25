У Нігерії відбуваються криваві сутички між скотарями і фермерами: 86 осіб загинуло

У неділю, 24 червня, в Нігерії скотарі напали на фермерів через боротьбу за землю і ресурси. Внаслідок сутичок загинуло 86 осіб, зруйновано 50 будинків.

Про це повідомив сайт Associated Press.

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Влада закликає мешканців країни до спокою, а військові і поліцейські намагалися припинити кровопролиття. Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі зазначив, що "докладе всіх зусиль, щоб знайти нападників і запобігти подібним нападам".

Приблизно 86 людей були вбиті під час скоординованої атаки на кілька сіл у штаті Плато, штат Нігерія,

– повідомила поліція Нігерії у Twitter.

At least 86 people have been confirmed killed following a coordinated attack on several villages in #Nigeria's central state of Plateau, the police said on Sunday. (file pic) pic.twitter.com/B7rMvDW3Kf — People's Daily,China (@PDChina) 25 червня 2018 р.

Внаслідок кровопролитних зіткнень між скотарями і фермерами в центральній Нігерії зростає занепокоєння з приводу безпеки в найбільш населеній країні Африки. Пастухи ж відчували наслідки зміни клімату, вони змушені йти на південь, в більш населені фермерські громади, в пошуках безпечного випасу худоби.

Нагадаємо, що нещодавно внаслідок нападу озброєних бандитів на село Гваска в Нігерії, який трапився 5 травня, загинули щонайменше 45 людей, серед яких і діти.