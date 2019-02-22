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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      У них має бути громадянська позиція, – експерт про політичний скандал на Євробаченні

      53 Читать новость на русском

      Фінал Євробачення-2019 супроводжується не лише яскравими виступами артистів, а й політичними скандалами. Так, дует Анна-Марія дав інтерв'ю на кримсько-татарському каналі, на якому співачки так і не змогли відповісти, чий Крим та відмовились відповідати на запитання про війну в Україні. Проте діячі культури повинні мати громадянську позицію, зазначають експерти.

      Таку думку висловив політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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      Про сестер Анну і Марію Опанасюк

      "Дівчатам просто потрібно розповісти, що Крим – наш. Вони мають це знати. Вони просто, мабуть, не готові до публічності, адже мало хто знає цей дует. Це починаючий гурт, він тільки робить перші кроки. Я хочу, щоб вони зробили з цієї ситуації висновок", – сказав Солонтай.

      Що відомо про скандал з сестрами Анною та Марією Опанасюк: дивіться відео

      Експерт наголосив, що такі ситуації часто трапляються зі співаками.

      Коли музиканти виходять на вищий рівень, то це перестає бути просто мистецтвом. В них має бути якась громадянська позиція, але мені здається, що це не зовсім політика. Це швидше питання збереження нашої держави і людей, які не хочуть бути під окупацією та борються за свободу,
      – заявив Солонтай.

      Про загальну ситуацію в шоу-бізнесі щодо Росії

      "Я цю ситуацію бачу так: все, що використовується в Росії для бюджету, потім з нього ж і береться, щоб вбивати українців. Цей шоу-бізнес – продані квитки та приміщення тощо – це індустрія послуг", – сказав експерт.

      Солонтай запевнив, що відомі українські виконавці різних сфер мають проводити концерти в Україні та наших країнах-союзниках – Польщі, Швеції, Фінляндії, Балтійських країнах, Норвегії та інших.

      Нехай гроші росіяни везуть сюди, адже ці кошти мають йти з Росії і "осідати" там, де треба. Нашим виконавцям в РФ без потреби їхати не потрібно, це небезпечно. Один із прикладів в’язнів в сфері культури – режисер Олег Сенцов. Він сидить у в’язниці за свою позицію, тому такі люди обов’язково повинні мати патріотизм,
      – додав експерт.

      Що саме сказали про Крим сестри Опанасюк?
      • На запитання телеглядача "Чий Крим?" співачки сказали: "Крим – наш, наша батьківщина";

      • "Україна втратила Крим. Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано";

      • "Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим";

      • На питання, чи відбулася окупація Криму, сказали: "На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання".

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      Теги: Новини України Новини політики Скандал Сестри Анна Марія Опанасюк Євробачення 2019 Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Музика Новини культури Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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