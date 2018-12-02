"У них скарг немає": російська сторона навідалась до полонених українських моряків у Лефортово

Члени московської Громадської наглядової комісії навідались до 21 українського моряка, яких Росія захопила в полон в Азовському морі та наразі утримує в Лефортівському СІЗО.

Таку інформацію Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова передала українській омбудсвумен Тетяні Денисовій.

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"Москалькова повідомила, що з кожним з них розмовляли. За її словами, умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає", – написала Денісова.

Також члени комісії відвідали трьох українських військовополонених, яких утримують в медичному підрозділі "Матроської тиші".

Їхнє лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини в місті Москва, а також Уповноважений з прав людини в РФ Москалькова,

– зазначила українська Уповноважена з прав людини.

Денісова додала, що прожовжуватиме вимагати зустрічі з нашими моряками.

Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків, але найближча зустріч може відбутись не раніше понеділка, 3 грудня.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.



Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.