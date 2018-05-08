У "них" війну виграв Сталін, а у нас – народ, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко брав участь в акції "Перша хвилина миру" у Києві. На ній будуть присутні ветерани Другої світової та сучасні ветерани війни на Донбасі.

Про це Порошенко розповів під час акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії Другої світової війни у Києві.

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Наскільки ж по-різному ми бачимо і відзначаємо одну й ту ж дату. У них (у Росії – ред.) цю війну виграв Сталін, а за нашою версією – народ. Вони святкують у мілітарному угарі, а ми відзначаємо ці дні разом з усією Європою. Ми кажемо: "Ніколи знову". А вони: "Можем повторить",

– сказав президент України.

Зокрема, Порошенко додав застереження: "Ті, хто не до кінця розібрався у нюансах лукавої московської політики, знайте, що вони не думають про вас і вашу гордість. Кремлівські психологи вміють грати на природних емоціях людей".

Також президент згадав про свою сім'ю.

Разом з усіма і я цими днями пом’яну свого діда – Івана Порошенка, який пройшов усю війну, і діда по матері Сергія, який відправив на війну усіх своїх синів,

– розповів він.

Лише вдумаймось, наскільки ж по-різному ми бачимо і відзначаємо одну й ту ж дату. У них цю війну виграв Сталін, а за нашою версією – народ. Вони святкують у мілітарному угарі, а ми відзначаємо ці дні разом з усією Європою. Ми кажемо: «Ніколи знову». А вони: «Можем повторить» pic.twitter.com/IXy4PdugMo — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 мая 2018 г.

Дивіться відео виступу Порошенка під час акції "Перша хвилина миру":

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сказав, що День пам'яті і примирення має особливо сакральну силу: він опублікував фото звістки, яку знайшла 8 травня його дружина Марина Порошенко.



У ній йдеться про те, що дідусь української першої леді Марини Порошенко, Надєждін Микола Лукич зник безвісти у березні 1943 року

