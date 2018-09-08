"У них є наміри нас розізлити та спровокувати": на Донбасі бойовики змінюють тактику

На Донбасі проросійські найманці змінюють тактику. Як розповіли українські військові, які обороняють країну на передовій, ворог все частіше відкриває вогонь зранку. Хоча ще нещодавно бої були переважно вночі.

"Вночі зараз більш тихіше, вони зранку більше десь починають. Вони поміняли свою позицію й тактику: не вночі, а зранку", – розповів військовослужбовець ЗСУ Михайло.

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Ворог міняє тактику – констатують бійці ООС. На деяких позиціях на Луганщині бійці тепер прилаштовуються до нового графіку – нічні обстріли тепер зранку. Проте, інтенсивні. "Кожного ранку провокує – б'є з АГСу постійно. Восьма година – і вони активно починають сюди закидати. До нас сюди прилітає, сусідній пост також...", – підтвердив військовослужбовець ЗСУ Рустам.

Як і по всій зоні тут ворог підпалює суху траву. З палаючих полів іноді можуть з'явитись і окупанти. Змушують українських воїнів відкрити вогонь у відповідь.

Підбіжать, стрельнуть магазин і втечуть... Провокують, у них є наміри нас розізлити та запровокувати,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Військові тут чують, як за кількадесят кілометрів ворог гатить по побратимах в районі Кримського. Розуміють, відносно арти у них тихо. Проте розслаблятись не можна. Як ніхто це знають військові медики. Наталя показує вірного друга – авто швидкої, стареньку "Таблєтку", яка попри похилий вік допомагає евакуювати поранених.



Медик Наталя та машина швидкої

"Роблять справу фахівці, яким я передзвонюю та повідомляю, що у нас є поранені, яка ступінь поранення, яка ділянка поранення. Тобто в першу чергу це має бути евакуація, це насамперед!", – зазначила військовослужбовець ЗСУ і медик Наталя. Вона зізнається про найстрашніші миті на фронті. Попри те, що воює вже кілька років, завжди уважно слухає рацію.

Найбільший такий страх, це коли по радіостанції починають повідомляти про те, що є 200-і, про те що є 300-і, коли конкретно не можуть сказати, яка цифра цих людей, али, принаймні, ми вже знаємо, що треба виїжджати,

– згадує Наталя.

Зараз і бійці в окопах, і медики, і офіцери навіть на не надто гарячих ділянках фронту чекають. Терористи вже тиждень збільшують обстріли і лише питання часу, коли бої завирують по всій лінії боєзіткнення.