У них є певні надії, – нардеп від "Слуги народу" про те, чому Росія може піти із Донбасу

Росія багато втрачає через Донбас, тому там сподіваються на полегшення санкцій. Однак довіри до них немає, тому потрібно рухатись маленькими кроками.

При бажанні Росія може вивести свої війська за кілька тижнів, про це сказав голова парламентського комітету у закордонних справах та нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Він зазначив, що нова намагається "бути оптимістами" не через те, що не знає історії.

Тому що РФ, продовжуючи заперечувати свою участь у війні на Донбасі, заперечуючи, що є учасником мінських угод, все ж таки пішла на їх виконання в частині обміну "35 на 35"

– додав Яременко.

Депутат вважає, що Росія багато втрачає через Донбас, тому у є "певні надії на полегшення режиму санкцій".

"Тому вони почали цю гру. Наскільки далеко вони готові зайти, я, звичайно, не знаю. І довіри до них немає. Тому ми будемо рухатися маленькими кроками, але тільки час покаже, наскільки ми зможемо довіряти Росії", – сказав він.

Яременко зазначив, що ніхто не має наміру "злитися в братській любові з РФ". За його словами, важлива довіру до них на переговорах – "бути впевненими, що вони виконають обіцяне".

Нардеп також наголосив, що "війна не закінчиться до тих пір, поки не повернеться Крим до складу України, а не лише після повернення Донбасу".

В яких умовах це станеться – інше питання. Хотілося б, щоб у мирних, а не в умовах бойових дій на Донбасі. Крім того, велике питання, чи є у нас ресурс, щоб займатися одночасно і Кримом і Донбасом?

– зазначив він.

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Що кажуть у Кремлі?

Там заговорили про певний поступ після того, як Україна погодилась на формулу Штайнмаєра. Зокрема, помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков зазначив, що шанси на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" зростають.

Озвучувати нові вимоги там теж не забувають – представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич у Росії вважає, що перспектива саміту проясниться після підтвердження СММ ОБСЄ розведення сил в Петровському і Золотому.

Як ситуацію коментує Володимир Зеленський?

Президент Володимир наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям , що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". Глава держави також зазначив, що саме тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

Основні тези формули Штайнмаєра: