У Нікополі прогримів вибух: поранено місцевого депутата
23:59, 31 січня 366 Читать новость на русском
У місті Нікополь, що на Дніпропетровщині, на вулиці Трубченко біля гаражів стався вибух, травми отримав 57-річний депутат міськради.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Дніпропетровській області.
Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкове поранення ноги, його госпіталізували до лікарні.
Читайте також: Викрадення бізнесмена у Києві: у поліції зробили заяву
На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовують усі деталі інциденту.
Як повідомляє місцеве видання "Інформатор", внаслідок вибуху постраждав депутат міськради Олександр Рибаков.
У Нікополі прогримів вибух, поранено місцевого депутата – відео
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Соратника Медведчука закидали яйцями у Херсоні: відео3 грудня 2017 , 14:28
"Викрадену" в Києві активістку Femen насправді затримала поліція15 листопада 2017 , 12:13
BMW X330 квітня , 12:03
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00