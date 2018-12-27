У Німеччині 9-річний хлопчик викликав поліцію, бо отримав "не ті" подарунки на Різдво

У місті Цетель на півночі Німеччини дев’ятирічний хлопчик зателефонував до поліції, оскільки Вайнахтсман (німецький аналог Санти) приніс йому "неправильні" подарунки.

Про це повідомляє NDR.

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Речник поліції сказав, що офіцери прибули на місце одразу за викликом. Вони зустріли "дуже сердитого хлопчика". Малий скаржився, що отримав у подарунок на Різдво не ті речі, які замовляв у листі до Вайнахтсмана.

Хто такий Вайнахтсман? Він німецький аналог Санти.

Саме тому правоохоронці підійшли до справи з усією серйозністю. Вони провели розслідування: порівняли список бажань хлопчика з подарунками під ялинкою. Поліція з’ясувала, що й справді список та отриманні подарунки відрізняються.

Все ж копи виявились креативними і зуміли врегулювати конфлікт. Вони пояснили хлопчику, що Вайнахтсман, з огляду на свій поважний вік, вірогідно, переплутав подарунки.

До слова, у швейцарському місті Женев прокуратура дозволила залишити десятки тисяч євро людям, які знайшли гроші у каналізації в минулому році. Правоохоронці з'ясували, що за "утилізацію грошей" відповідальні дві жінки.