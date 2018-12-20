У Німеччині автомобіль наїхав на людей на зупинці: багато постраждалих
Внаслідок наїзду автомобіля на автобусній зупинці у німецькому місті Реклінгхаузен постраждало дев'ятеро осіб.
Про це повідомив телеканал WDR.
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Зазначається, що до лікарні було доправлено шестеро перехожих і водій автомобіля.
За словами представника правоохоронних органів, на місці працюють експерти та співробітники дорожньої поліції. Особу водія поки не встановлено, він отримує медичну допомогу і не може спілкуватися зі слідчими.
Наразі ми нічого не можемо сказати про причини, з яких автомобіль з'їхав з проїжджої частини. Що за цим стоїть – ми просто не можемо поки сказати,
– заявив представник поліції.
Поліція німецького Реклінгхаузена не виключає терористичний слід в інциденті на автобусній зупинці.