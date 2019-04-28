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      У Німеччині через град зіштовхнулися понад 50 автівок

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      Аварія у Німеччині
      Аварія у Німеччині / ccdiscovery.com

      Сильна негода у Тюрінгія (федеральна земля у Німеччині) стала причиною масштабної аварії. Через туман була погана видимість на дорозі, а через дощ та град було слизько, і понад 50 автомобілей потрапили в аварію. Внаслідок інциденту постраждало щонайменше 25 людей.

      Автівки одна за одною зіштовхувались із попередніми та відлітали у відбійник. Аварія "розтягнулась" на кількасот метрів, пише De Limburger.

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      Загиблих немає, проте поранених евакуювали вертольотами. 

      Зазначається, що зіткнення транспорту спостерігалось по обидві смуги автошляху. Більше 50 автомобілів сильних пошкоджень, а сама траса засипана розбитим склом та фрагментами машин. Правоохоронці зазначають, що на очищення дороги їм знадобиться майже доба. 

      На місці аварії також чергує пожежна бригада. 

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      Теги: Аварії та ДТП
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