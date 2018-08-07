У Німеччині евакуйовано найбільший аеропорт через порушення зони безпеки

Аеропорт у Франкфурті-на-Майні частково евакуювали через несанкціоноване проникнення сторонньої людини у зону безпеки.

Про це повідомило видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Речник поліції зазначив, що в ході контролю до зони безпеки аеропорту несанкціоновано потрапила стороння людина.

У відсіку A терміналу 1 відбуваються оперативні заходи поліції,

– повідомила федеральна поліція.

Зазначається, що у зв'язку з проведенням працівниками поліції оперативних дій наразі посадка на рейси зупинена.

Нагадаємо, раніше один із терміналів Мюнхенського аеропорту призупинив роботу на п'ять годин через те, що одна із пасажирок безконтрольно пройшла в зону безпеки. У зв'язку з цим інцидентом скасували 330 рейсів.