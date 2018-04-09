У Німеччині евакуювали тисячі людей через бомбу вагою 2 тонни

У німецькому місті Падерборн відбулась масова евакуація – вивезли 26 тисяч людей. Все через британську бомбу часів Другої Світової, яку місцева сім'я знайшла у себе на подвір'ї.

Про це повідомляє Front News.

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Виявили її ще тиждень тому. Однак до евакуації мусили підготуватися. Задіяли близько тисячі спеціалістів. Для знешкодження двотонної бомби довелося звільнити територію радіусом у півтора кілометри, закрити дві лікарні, дім пристарілих та університет.

Операцію завершили вдало. Заряд вивезли на полігон і підірвали. У той час евакуйовні перебували в укриттях.

Зазначимо, що бомбу вагою 1,8 тонни знайшли на глибині 80 сантиметрів. Її детонація могла спричинити значні руйнування у місті.