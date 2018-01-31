У Німеччині назвали умову, за якої знімуть санкції з Росії

Федеральний уряд Німеччини дотримується думки, що зняття європейських санкцій проти Російської Федерації можливо лише після усунення причин їх виникнення.

Про це на урядовому брифінгу заявила представник Кабінету Ульріке Деммер, передає "Укрінформ".

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"Санкції не є самоціллю, вони є реакцією, з одного боку, на незаконну анексію півострова Крим, що належить Україні, з іншого боку, на дестабілізацію Росією сходу України сепаратистськими силами, що підтримуються Москвою. Тому введені ЄС санкційні заходи залишатимуться доти, поки залишаються причини, за якими їх було введено", – сказала вона.

На питання про те, чи буде обговорюватися санкційна тема в ході зустрічі на цьому тижні канцлера Ангели Меркель з представниками ряду федеральних земель, Деммер відповіла, що вона не може говорити конкретно про те, про що говоритимуть глава федерального уряду і земельних урядів.

Зазначимо, цього тижня прем'єр-міністри п'яти східнонімецьких федеральних земель заявили, що вимагатимуть послабити санкції щодо Росії як неефективні, але які шкодять німецьким аграріям. Ініціатором виступив прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф. Він заявив, що має намір говорити про це з канцлером у четвер, 1 лютого.

Нагадаємо, прем'єр-міністр федеральної землі Тюрингія у Німеччині Бодо Рамелов порівняв санкції ЄС проти Росії з "мертвою конякою". Він переконаний, що антиросійські санкції Євросоюзу завдали серйозної шкоди економіці Німеччини і не вплинули на ситуацію в Україні.