У Німеччині озвучили ще одну причину ракетного конфлікту між США та Росією

Розірвання ракетного договору спровокували не лише США та Росія. Однією із причин є відсутність Китаю в будь-яких угодах щодо роззброєння чи контролю над озброєнням.

Китай повинен брати участь в угодах, які стосуються озброєння, сказав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виданню Tagesspiegel am Sonntag.

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24 канал писав, що схожу умову озвучили і у Росії – там допускають нову редакцію Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності можлива за умови розширення списку його учасників.

У Китаю свобода дій, озброюватимуться і інші країни – Північна Корея, Пакистан, Індія,

– наголосив він.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Китай доєднатися до діалогу про роззброєння після виходу США з ракетного договору. Однак Пекін на участь у перемовинах щодо ДРСМД наразі не погоджується. Натомість Маас наголошує, що відмова Пекіну не має означати кінця дискусії.

"Китай повинен зайняти місце за столом переговорів. Ми повинні здійснювати тиск", – вважає німецький міністр.

Зазначимо, світ стривожив ще один конфлікт між двома ядерними країнами – Індією та Пакистаном, які не воювали між собою з 1971 року. Ситуація загострився 26 лютого, коли Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот.



Країни, у яких досі ядерна зброю

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.