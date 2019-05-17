05:56
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      У Німеччині показали літаюче таксі на автопілоті

      15 Читать новость на русском
      Літаюче таксі від компанії Lilium
      Літаюче таксі від компанії Lilium / lilium.com

      Німецький стартап Lilium презентував прототип пятимісного автономного літаючого таксі. Компанія заявила, що це перша подібна розробка у світі.

      На сайті стартапу зазначено, що модель пройшла перші випробування. Апарат самостійно злетів, повисіла в повітрі і приземлився. В цей час в салоні не було пасажирів, таксі керувалося дистанційно із землі.

      Читайте також: Boeing закінчив оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX

      Розробка компанії Lilium відрізняється від конкурентів кількістю місць в салоні – їх п'ять. Апарати інших компаній не беруть на борт більше двох осіб.

      Таксі оснащено 36 електричними двигунами, що дозволяє йому злітати і приземлятися вертикально. Однієї зарядки вистачає на годину польоту. Літаюче таксі може подолати 300 кілометрів за годину.

      Компанія збирається випустити модель в серію в середині 2020-х. Вона планує організувати мережу таксі, яка буде працювати за принципом Uber: знайти найближчий вільний апарат можна буде через додаток. У компанії пообіцяли, що польоту буде відповідати вартості поїздки на звичайному таксі.

      Дивіться відео випробування безпілотного таксі:

      Безпілотні літаючі таксі вже тестуються європейським авіаконцерном Airbus, компанією Uber і декількома стартапами. Їх прихильники стверджують, що такі таксі допоможуть економити час і знизять рівень забруднення навколишнього середовища. Скептики водночіс наголошують на можливій небезпеці безпілотного транспорту.

      blog_ava
      Садовий висунув вимоги до президента Зеленського
      сьогодні
      872
      Теги: авіація Стартап
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори
      16 травня , 22:26 Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори
      1408
      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      16 травня , 22:00 Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      Злой Одессит 1259
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1001
      Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      16 травня , 21:10 Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      Євгенія Мазур 1068
      Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      16 травня , 20:01 Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      Світлана Попова 2225
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук