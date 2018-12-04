У Німеччині помер триразовий чемпіон світу з боксу

У віці 47 років пішов з життя відомий німецький боксер, колишній триразовий чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Маркус Байєр.

Німецький спортсмен помер в одній з лікарень Берліна, провівши свої останні години життя в боротьбі з серйозним недугом.

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За свою кар'єру Маркус Байєр перемагав багатьох відомих боксерів, таких як Річі Вудхолл, Ерік Лукас, Денні Грін, Крістіан Санава та інших.

Завершив свою професійну боксерську кар'єру Маркус Байєр в 2008 році після перемоги одноголосним рішенням суддів над Мурадом Махмудовим з рекордом 35-3-1 (13 нокаутів).

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