У Німеччині понад пів тисячі людей вийшло на вулиці після другого вбивства німця мігрантами

Понад 500 осіб взяли участь в траурному марші після смерті громадянина Німеччини, який постраждав під час бійки з двома афганцями.

Про це повідомило видання DPA-International.

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24 Канал раніше повідомляв про те, що у німецькому місті Кетен, у ніч на неділю, 9 вересня, за підозрою у вбивстві громадянина Німеччини правоохоронці затримали двох чоловіків, громадян Афганістану.

22-річний Маркус помер внаслідок вуличної бійки з групою афганців.

У поліції Саксонії-Анхальта повідомили, що причиною смерті німця став інфаркт. Зупинка серця "не пов'язана безпосередньо з нанесеними йому ушкодженнями", уточнили в правоохоронних органах.

За інформацією газети Mitteldeutschen Zeitung, загиблий страждав кардіологічними захворюваннями.

Поліція затримала двох підозрюваних у смерті Маркуса афганців віком 18 та 20 років. Щодо одного з них порушено справу про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, іншого звинувачують в нанесенні ушкоджень, що спричинили смерть.

Нагадаємо, що у Німеччині до 8,5 років в'язниці засудили біженця за вбивство школярки.



Раніше у німецькому місті Хемніц, що на сході країни неподалік від кордону з Чехією, стались протести праворадикалів, які переросли у сутички з поліцією. Причиною стихійних заворушень стала смерть 35-річного чоловіка, який помер внаслідок ножових поранень після вуличної сварки.