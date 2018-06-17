У Німеччині повітряна куля впала з десятиметрової висоти: троє людей перебувають у важкому стані
Повітряна куля, у якій знаходилося шість осіб, 16 червня впала в місті Варендорф, що у Німеччині. В результаті падіння троє людей перебувають у важкому стані, ще троє отримали легкі травми.
Про це передає прес-служба поліції.
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"Один чоловік був доставлений в лікарню рятувальним вертольотом", – додають у поліції.
Зазначається, що інцидент стався у дощову погоду. Повітряну кулю підхопив порив вітру, внаслідок чого куля впала з десятиметрової висоти на поле.
Джерело: 24 Канал
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