У Німеччині продають бургери з черв'яків: відео
В мережі супермаркетів Rewe в місті Ахен продаються бургери з м'ясом личинок жуків-буйволів.
Для виготовлення бургерів використовують особливі високопоживні "черв'яки" з великим вмістом білка, яких спеціально вирощують в Нідерландах, йдеться у виданні ZME SCIENCE.
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Компанія Bugfoundation працювала над виробництвом бургерів чотири роки. Ідея їх створення з'явилася у її керівників після подорожі в Південно-Східну Азію, де прийнято їсти комах.
Личинки загортаються в листя салату разом з цибулею і помідорами. Подібні продукти вже з успіхом продаються в Нідерландах і Бельгії.
Дивіться відео у Німеччині продають бургери з черв'яків:
Джерело: 24 Канал
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