У Німеччині продають бургери з черв'яків: відео

В мережі супермаркетів Rewe в місті Ахен продаються бургери з м'ясом личинок жуків-буйволів.

Для виготовлення бургерів використовують особливі високопоживні "черв'яки" з великим вмістом білка, яких спеціально вирощують в Нідерландах, йдеться у виданні ZME SCIENCE.

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Компанія Bugfoundation працювала над виробництвом бургерів чотири роки. Ідея їх створення з'явилася у її керівників після подорожі в Південно-Східну Азію, де прийнято їсти комах.

Личинки загортаються в листя салату разом з цибулею і помідорами. Подібні продукти вже з успіхом продаються в Нідерландах і Бельгії.

Дивіться відео у Німеччині продають бургери з черв'яків: