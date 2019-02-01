У Німеччині продають Росії деталі для техніки, яку застосовують на війні проти України, – ЗМІ

Попри санкції та заборону на продаж Росії зброї та товарів подвійного призначення, німецькі компанії досі продають збройним силам Росії гвинти на безпілотні апарати "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3", "Тахіон", "ZALA-42104M", "Груша" і "Орлан-2". У Москві цього навіть не приховують.

Деталі Росія отримує від двох компаній – Graupner/SJ GmbH та aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG, пише німецьке видання Bild.

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Як з’ясували німецькі журналісти, йдеться про гвинти, які виготовляють дві компанії у Німеччині: Graupner/SJ GmbH і aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG.

Видання зазначає, що представники компанії виправдовуються – нібито про використання їхньої продукції у військовій техніці нічого не знали. Натомість Росія наявність деталей у своїх безпілотних апаратах не приховує.

Автори наголошують, що російська армія використовує такі апарати у війні проти України з 2015 року. Так, у відкритому в 2016 році московському військовому музеї "Парк Патріот" досі виставлені військові безпілотники з німецькими пропелерами.

Вже в бою за Дебальцево, в якому загинули 184 українських солдата, навесні 2015 року проросійські сили використовували дрон "Гранат-2" зі складними гвинтами. Ці гвинти були виготовлені в Ройтлінгені,

– зазначено у матеріалі.

Але це не єдиний випадок. Навіть минулого тижня українські військові на півдні Донецької області за допомогою спеціальної техніки посадили російський безпілотник "Гранат-2". На ньому теж були встановлені складні пропелери фірми aero-naut Modellbau з Баден-Вюртемберга.



"Якщо Росія дійсно закупає деталі для своїх бойових апаратів у Німеччині, тоді німецький уряд повинен зробити все, щоб зупинити покупку цих запчастин російськими державними структурами", – прокоментував ситуацію комітету з питань оборони Тобіас Лінднер.



Військовий безпілотник "Гранд-2"/ Фото з відкритих джерел