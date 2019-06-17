У Німеччині розповіли, чого чекають від Зеленського

ЛІдери німецького бізнес-об'єднання для зв'язків зі Східною Європою "Східний комітет німецької економіки" повідомили, чого чекають від нового Президента України Володимира Зеленського. Адже з українським главою держави німецькі бізнесмени планують зустрітися у Берліні 18 червня.

Придушення корупції і бюрократії

Голова об'єднання GEBA ("Східний комітет німецької економіки") Вольфганг Бюхеле заявив, що "молодий президент (Володимир Зеленський – 24 канал) після своєї переконливої перемоги на виборах має величезні можливості надати нову динаміку процесові реформ в Україні і ще міцніше орієнтувати свою країну на внутрішній ринок ЄС".

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І у цьому, за словами посадовця, Зеленського треба підтримати.

Бюхеле озвучив дві головні тези співпраці України та Німеччини у царині економіки:

► Інтерес німецької економіки до України величезний.

► Гальма в економічних відносинах двох країн можна зняти.

А для цього Володимир Зеленський має "успішно перетворити величезний кредит довіри населення у високий темп реформ і успішне придушення корупції і бюрократії".

Реакції Росії розчаровують

Німецькі підприємці вбачають позитивний момент у тому, що новий президент України шукає спосіб змінити динаміку мінського мирного процесу, щоб завершити конфлікт на Донбасі й створити економічну перспективу регіону. Однак, перешкоди з боку Росії не тішать.

Реакції російської сторони, на жаль, надзвичайно розчаровують. Москва мала б скористатися можливістю здійснити новий старт у відносинах і дати позитивний сигнал, наприклад, звільнивши нарешті ув’язнених українських військових,

– зазначив Бюхеле.

Україна і транзит газу

Окремо звертають увагу в німецькому бізнес-об’єднанні на важливість досягнення нової домовленості про транзит газу між Росією і Україною.

"Північний потік-2" не зможе замінити і не замінить газового транзиту через Україну. Нам і далі потрібен цей маршрут для забезпечення енергетичної безпеки Європи,

– наголосив голова об’єднання.

Що відомо про візит Зеленського до Німеччини? 18 червня Президент України Володимир Зеленський після відвідин Франції приїде до Німеччини.У Берліні він має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.



А робочий обід із Німецькою торговельно-промисловою палатою і Німецько-українською палатою зовнішньої торгівлі в Берліні планується на вечір.

Франція і Німеччина є учасницями нормандського формату переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі, разом з Росією та Україною. Утім, ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років.