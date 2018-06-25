У Німеччині "Розшукується кривавий Володимир" (Путін)

Російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман, який проживає у Німеччині, повідомив, що у центрі Берліна почали з'являтися "закривавлені" плакати з зображенням президента Російської Федерації Володимира Путін.

Про це соціолог пише на своїй сторінці у Facebook. Читайте також: Він впав: рейтинг Путіна вперше знизився до найнижчої позначки за останні 5 років Ейдман зазначає, що плакати розклеєні в багатьох місцях у центрі німецької столиці. Російськомовні європейці проводять лікнеп серед місцевого населення,

– зауважив Ігор Ейдман

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