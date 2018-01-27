У Німеччині санкції проти Росії порівняли з "мертвою конякою"

Прем'єр-міністр федеральної землі Тюрингія у Німеччині Бодо Рамелов порівняв санкції ЄС проти Росії з "мертвою конякою".

Про це повідомляє видання Die Zeit.

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Глава Тюрингії переконаний, що антиросійські санкції Євросоюзу завдали серйозної шкоди економіці Німеччини і не вплинули на ситуацію в Україні.

За словами Рамелова, санкції проти Росії – це "мертва коняка, на якій не можна їздити верхи".

Німецький політик вважає, що проблеми в Україні не можуть бути вирішені "символічною політикою, за яку розплачуються німецькі підприємства.

Видання також наводить дані Інституту світової економіки (IfW) за грудень 2017 року, згідно з якими економіка Німеччини щомісяця зазнавала збитків у розмірі 618 мільйонів євро в результаті санкцій. Особливих труднощів зазнають східнонімецькі компанії, які мають тісні відносини з російськими компаніями.

Нагадаємо, США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України. Мінфін США оприлюднив одразу два списки російських компаній, у якому перерахована 21 організація, що опинились під санкціями.