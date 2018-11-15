У Німеччині сталася ДТП з двома шкільними автобусами: фото

Два шкільних автобуси зіткнулися у баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини, внаслідок аварії серйозні травми отримали щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє Bild.

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Лобове зіткнення автобусів сталося на дорозі між містами Цирндорф і Аммерндорф близько 13:30 за місцевим часом.



Два шкільних автобуси зіткнулися на півдні Німеччини/ Фото з Twitter

Відомо, що серйозно травмовані водії обох автобусів, а також троє дітей. Крім того, ще 15 дітей і підлітків мають травми середнього і легкого ступеня важкості. За попередньою інформацією, в автобусах були близько 40 осіб.



Серйозно травмовані водії обох автобусів у ДТП у Німеччині/ Фото з Twitter

Щоб доставити постраждалих в лікарні, використовували навіть кілька вертольотів.

Наразі причини ДТП невідомі, також повідомляється, що в аварії постраждав автомобіль. Дорогу, де сталося ДТП, повністю перекрили.

Нагадаємо, що внаслідок ДТП з рейсовим пасажирським автобусом у Торонто постраждало понад 25 людей. Аварія сталась приблизно о 3 дня за місцевим часом біля перехрестя Девенпорт Роуд та Басест-стріт.