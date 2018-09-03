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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У Німеччині викрали раритетний Mercedes

Авто24 191 Читать новость на русском

Неподалік від траси Нюрбургринг у Німеччині викрали раритетний Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Його власник прибув на Grand Prix Oldtimer і запаркував машину перед входом до готелю, так як гараж був забитий. Звідти його і викрали.

Автомобіль лишається одним із найкраще збережених зразків купе з так званим "крилом чайки". До того ж належить до лімітованої серії з 30 машин з форсованими моторами.

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Як кажуть експерти, таку машину неможливо продати, тому вона може осісти в приватній колекції або буде реалізована по частинах.

Власник машини пропонує чверть мільйона євро винагороди тим, хто знайде машину. Хоча її ринкова вартість сягає двох мільйонів євро.

Через повінь у Нью-Джерсі у річку змило цілий автосалон

Хоча Київ і Львів нещодавно пережили невеличкі потопи, вони не йдуть у жодне порівняння із тим, що трапилося, наприклад, в американському штаті Огайо, де повінь змила дилерський центр у Нью-Джерсі.


У Нью-Джерсі змило цілий автосалон

Річка, яка вийшла з берегів змила машини і розтрощила їх об міст, який розташовувався нижче за течією. Тут був увесь асортимент Крайслера-Джипа – щонайменше 10 машин Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee та пікап Ram 1500.

Прикро те, що поліція попереджала дилера про ймовірність затоплення, але він проігнорував цю інформацію, за що і поплатився. Проте мер міста заявив, що у містечку постраждало чимало майна, було підтоплено 285 будинків і збитків заподіяно на загальну сумму майже чотири мільйони доларів.

Про те, як Mercedes пише фарами на асфальті, і про хорватський електричний гіперкар Rimac C Two – дивіться у програмі. 

Теги: Авто24 Авто
Джерело: 24 канал
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