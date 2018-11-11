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      У Німеччині військові планували політичні вбивства: відомі деталі

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      Поліція Німеччини розкрила змову військових проти політиків, – ЗМІ
      Поліція Німеччини розкрила змову військових проти політиків, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини розкрило змову військових і елітного підрозділу Uniter. Військові планували вчинити політичні вбивства.

      Про це повідомляє Focus.

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      Видання зазначає, що військові планували влаштувати "день ікс", тоді вони нібито хотіли вбити "непопулярних політиків". Зокрема, у списку можливих жертв був голова фракції Лівої партії в парламенті ФРН Дітмар Бартч.

      Також у виданні розповіли, що у групи були секретні запаси зброї та палива, а їхня чисельність могла досягати до 200 осіб.

      До списку жертв потрапив і лідер партії Зелених Краудія Рот, міністр закордонних справ Хайко Маас і колишній президент Йоахім Ґаук.

      За даними видання, співробітник військової розвідки повідомляв злочинній групі про процес розслідування і про майбутні обшуки. Йому було пред'явлено звинувачення, а розгляд справи буде відбуватися в суді Кельна.

      До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що лише третина нової бойової техніки Німеччини готова до бою. Так, минулого року Бундесвер отримав 97 нових бойових наземних і повітряних машин, однак із них лише 38 зразків озброєння готові до активних дій.

      Джерело: 24 Канал
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