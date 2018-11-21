У Німеччині юнака позбавили водійських прав за годину після іспиту

У Німеччині 18-річного хлопця позбавили прав через 49 хвилин після того, як їх йому вручили. Хлопця затримали за перевищення швидкості.

Про це повідомляє Громадське.

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У німецькому місті Гемер юнак їхав разом з друзями з успішно складеного тесту з водіння. Хлопець перевищив допустиму швидкість. Поліція вважає, що він так зробив аби вразити своїх друзів уміннями.

Якісь речі — вічні, а щось триває лише годину,

— пожартувала поліція у своїй заяві з цього приводу.

Тепер хлопчина може повернути свої водійські права лише коли перескладе іспит з водіння. Більше того, випробувальний термін як "новоспеченого водія" йому продовжать з 2 до 4 років. Крім того, хлопця оштрафували на 200 євро.