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      У Німеччині юнака позбавили водійських прав за годину після іспиту

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      У Німеччині 18-річного хлопця позбавили прав через 49 хвилин після того, як їх йому вручили
      У Німеччині 18-річного хлопця позбавили прав через 49 хвилин після того, як їх йому вручили / Фото з відкритих джерел

      У Німеччині 18-річного хлопця позбавили прав через 49 хвилин після того, як їх йому вручили. Хлопця затримали за перевищення швидкості.

      Про це повідомляє Громадське.

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      У німецькому місті Гемер юнак їхав разом з друзями з успішно складеного тесту з водіння. Хлопець перевищив допустиму швидкість. Поліція вважає, що він так зробив аби вразити своїх друзів уміннями.

      Якісь речі — вічні, а щось триває лише годину,
      — пожартувала поліція у своїй заяві з цього приводу.

      Тепер хлопчина може повернути свої водійські права лише коли перескладе іспит з водіння. Більше того, випробувальний термін як "новоспеченого водія" йому продовжать з 2 до 4 років. Крім того, хлопця оштрафували на 200 євро.

      Теги: Поліція Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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