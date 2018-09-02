У Німеччині затримали двох поліцейських через нацистське привітання
У Німеччині затримано двох поліцейських, які підозрюються у виконанні нацистського привітання.
Про це повідомило видання "Газета.ru".
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Зазначається, що інцидент стався в місті Розенхайм в Баварії. За словами очевидця, які наводяться в повідомленні поліції, двоє поліцейських, перебуваючи в барі, вигукували антиіммігрантські гасла і підкидали руку в нацистському вітанні.
Після цього чоловіки були затримані.
Нагадаємо, у Німеччині, в ніч на суботу, 1 вересня, в баварському місті Фобург-ан-дер-Донау стався вибух на території нафтопереробного заводу Bayernoil, в результаті якого почалася пожежа.
Джерело: 24 Канал
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