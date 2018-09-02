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У Німеччині затримали двох поліцейських через нацистське привітання

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Поліцейські вигукували антиіммігрантські гасла
Поліцейські вигукували антиіммігрантські гасла / goloskarpat.info

У Німеччині затримано двох поліцейських, які підозрюються у виконанні нацистського привітання.

Про це повідомило видання "Газета.ru".

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Зазначається, що інцидент стався в місті Розенхайм в Баварії. За словами очевидця, які наводяться в повідомленні поліції, двоє поліцейських, перебуваючи в барі, вигукували антиіммігрантські гасла і підкидали руку в нацистському вітанні.

Після цього чоловіки були затримані.

Нагадаємо, у Німеччині, в ніч на суботу, 1 вересня, в баварському місті Фобург-ан-дер-Донау стався вибух на території нафтопереробного заводу Bayernoil, в результаті якого почалася пожежа.

Джерело: 24 Канал
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