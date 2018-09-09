У Німеччині затримано двох афганців за підозрою у вбивстві німця

Інцидент стався у місті Кетен у ніч на неділю, 9 вересня. За підозрою у вбивстві громадянина Німеччини правоохоронці затримали двох чоловіків, громадян Афганістану.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

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Працівники поліції повідомили, що вбивство сталося під час суперечки на дитячому майданчику. Місцеві ЗМІ повідомили, що конфлікт виник між трьома афганцями та вагітною жінкою щодо того, від кого вона вагітна. Під час сварки до них підійшло двоє громадян Німеччини. Розпочалася бійка внаслідок якої 22-річний німець загинув.

Зазначається, що чоловік загинув від крововиливу в мозок. Поліція висунула підозру лише двом афганцям, третього чоловіка не затримали.

Нагадаємо, що у Німеччині до 8,5 років в'язниці засудили біженця за вбивство школярки.