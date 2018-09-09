18:56
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 15°C
  • понеділок
    19°C 14°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Німеччині затримано двох афганців за підозрою у вбивстві німця

108 Читать новость на русском
Внаслідок бійки у Німеччині загинув чоловік
Внаслідок бійки у Німеччині загинув чоловік / Фото з відкритих джерел

Інцидент стався у місті Кетен у ніч на неділю, 9 вересня. За підозрою у вбивстві громадянина Німеччини правоохоронці затримали двох чоловіків, громадян Афганістану.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Читайте також: Російська загроза: попри Brexit, Британія передумала виводити війська з Європи

Працівники поліції повідомили, що вбивство сталося під час суперечки на дитячому майданчику. Місцеві ЗМІ повідомили, що конфлікт виник між трьома афганцями та вагітною жінкою щодо того, від кого вона вагітна. Під час сварки до них підійшло двоє громадян Німеччини. Розпочалася бійка внаслідок якої 22-річний німець загинув.

Зазначається, що чоловік загинув від крововиливу в мозок. Поліція висунула підозру лише двом афганцям, третього чоловіка не затримали.

Нагадаємо, що у Німеччині до 8,5 років в'язниці засудили біженця за вбивство школярки

Теги: Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
сьогодні, 18:00 Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
Вікторія Войціцька
Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
сьогодні, 17:00 Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
Олександра Дрік
Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
сьогодні, 16:01 Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
Блог Медіа
Таємнича смерть, "тітушки", підробні документи: у Верховному суді злили гучну рейдерську справу
сьогодні, 15:00 Таємнича смерть, "тітушки", підробні документи: у Верховному суді злили гучну рейдерську справу
Тетяна Мартинюк
Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
сьогодні, 12:01 Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
Семен Кабакаєв
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Чим насправді могли отруїти російського шпигуна Скрипаля: ЗМІ опублікували шокуючі дані
8 березня , 23:01
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук