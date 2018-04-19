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У Німеччині заявили, що готові прийняти 10 тисяч біженців

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У Німеччині заявили, що готові прийняти 10 тисяч біженців
У Німеччині заявили, що готові прийняти 10 тисяч біженців / фото з відкритих джерел

Німеччина планує прийняти 10 тисяч біженців з Північної Африки і Близького Сходу в рамках Програми переселення в ЄС.

Про такі плани розповів єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, передає Укрінформ.

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"Німецький уряд знову тут як тут, коли мова йде про міжнародну солідарність", – похвалився Аврамопулос.

За словами Аврамопулоса, на цьому тижні уряд ФРН підтвердив зобов'язання прийняти понад 10 тисяч біженців з Північної Африки і Близького Сходу в рамках Програми переселення в ЄС.

"Оскільки вже є зобов'язання інших держав-членів прийняти 40 тисяч біженців, мета Програми переселення вже досягнута і навіть перевищена", –зазначив він.

Варто додати, що Програма була запущена Єврокомісією минулого літа для забезпечення особливо уразливих біженців прямим і безпечним маршрутом в Європу. Очікується, що до осені 2019 року щонайменше 50 тисяч біженців, в основному з Північної Африки, будуть розміщені в ЄС. ЄС має намір підтримати приймаючі країни, виділивши на це півмільярда євро.

Теги: Новини політики біженці
Джерело: 24 Канал
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