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У Німеччині знайшли скарби вікінгів, яким близько тисяча років: дивовижні фото

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Скарби вікінгів знайшли в Німеччині
Скарби вікінгів знайшли в Німеччині / Getty images

На острові Рюген, що розташований у Балтійському морі та належить Німеччині, археологи натрапили на дивовижну знахідку. Вчені виявили скарби вікінгів, яким близько тисяча років.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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Розкопки розпочались після того, як неподалік села Шапрод археологи-аматори знайшли одну монету. За інформацією ЗМІ, на старовинний предмет натрапили 13-річний школяр та його вчитель, які з металошукачами досліджували ділянку в рамках шкільного проекту. Спершу викладач подумав, що вони знайшли лише алюмінієвий пласт, однак коли чоловік придивився до знахідки – помітив давні символи. Монету вчитель передав експертам, які встановили вік знахідки.

Монета вікінгів у Німеччині
Монета вікінгів, знайдена в Німеччині

Після цього вчені провели масштабні розкопки, які очолила Державна археологічна служба Німеччини. Науковці виявили близько 100 срібних монет, перстені, браслети та перлини.

Це найбільша кількість таких монет в південно-східній частині Балтійського регіону,
– розповіли представники адміністрації федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Експерти припускають, що коштовності та гроші були виготовлені за часів правління одного з останніх королів вікінгів Гаральда Гормсона, більш відомого як Гаральд I Синьозубий. Правитель жив у Х столітті та вважається основоположником християнства в Данії та Німеччині.


Скарби вікінгів

Теги: LifeStyle Історія
Джерело: 24 Канал
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