У Німеччині знайшли велетенську бомбу: евакуйовані тисячі людей

У Німеччині виявили 500-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Через це у місцева влада Людвігсгафена евакуювала близько 18 тисяч людей.

Про це повідомляє The Local.

Згідно з повідомленням, снаряд був скинутий з повітря американськими військово-повітряними силами.

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Бомба була виявлена ​​випадково, а саме під час будівельних робіт.

Щоб безпечно підняти і вивести снаряд, вибухотехніки витратили близько 6 годин.

Після проведення всіх необхідних робіт місцеві жителі знову повернулися у свої домівки.