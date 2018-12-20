У Німеччині звільнили відомого журналіста авторитетного видання, який вигадував статті і героїв

Німецьке авторитетне видання Der Spigel звільнило свого зіркового журналіста, якого викрили на вигадуванні історій та героїв матеріалів. Серед фейкових історій журналіста деякі були номіновані та навіть вигравали журналістські премії

Про це повідомляє Der Spigel.

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Відомо, що за час роботи Релотіуса на Der Spigel з 2011 року у виданні вийшло 60 матеріалів його авторства. Однак щонайменше 14 з них були недостовірними.

Клаас Релотіус, репортер та редактор, фальшував свої статті у великому масштабі та навіть вигадував героїв, обманюючи своїх колег та читачів. Це було виявлено в результаті консультацій, внутрішнього розслідування і, в кінцевому підсумку, всебічного зізнання самого редактора,

– повідомили у виданні.

Після публікації в листопаді 2018 року статті "Кордон мисливців" про американських віджиланте, які патрулюють кордон між Мексикою та Сполученими Штатами, виникли перші підозри щодо правдивості матеріалів. Справа у тому, що достовірність деяких фактів поставив під сумнів співавтор матеріалу Хуан Морено. Він довів редакції, що історія сфальсифікована. Спершу Релотіус спростовував звинувачення, але потім визнав, що вигадав цілі уривки не тільки у згаданому матеріалі, але й в інших текстах.

Більше того, журналіст включав у тексти людей, яких він ніколи не зустрічав і з якими не спілкувався, а також створював образи героїв на основі матеріалів інших ЗМІ. Тобто його тексти про реальних людей, однак їхні історії повністю вигадані.

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Цікаво, що серед сумнівних історій журналіста деякі були номіновані та навіть вигравали журналістські премії. Наприклад, про двох іракських дітей, які були викрадені та перевиховані терористичною "Ісламською державою", а також про в’язнів Гуантанамо.

До слова, до Der Spiegel журналіст працював також на інші провідні ЗМІ: Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online та Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Через скандал керівництво Der Spiegel створить комісію для розслідування ознак фальсифікації матеріалів. Більше того, видання обіцяє публічно повідомити про свої висновки і рекомендації щодо поліпшення механізмів безпеки.

Раніше 24 канал повідомляв, що протягом 2018 року 80 журналістів були вбиті або загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Найбільше вбитих працівників ЗМІ у Афганістані.