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      У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв: фото та відео

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      У німецькому місті Ганау загинули щонайменше 8 людей / Фото Bild, Свен-Себастьян Саджак

      Увечері 19 лютого невідомі влаштували стрілянину в кількох кальянних, вже відомо про 8 загиблих та 5 поранених у важкому стані. Напади сталися у місті Ганау, воно розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині.

      Про напади в Ганау наразі мало правдивої інформації. Видання Bild пише, що невідомий чоловік розстріляв людей в барі, потім на одній з площ міста, а потім ще в одному закладі.

      Читайте також: У Таїланді невідомий влаштував стрілянину у торговому центрі: загинула жінка

      Що відомо про напади в Ганау

      • Усі атаки були скеровані на кальянні.
      • Від місця однієї атаки до місця іншої чоловік начебто пересувався автомобілем.
      • Через стрілянину загинули 8 людей, ще 5 поранені й перебувають у важкому стані. 
      • Поліція почала масштабну операцію з розшуку "кількох підозрюваних".
      • Одного із нападників начебто затримали. 

      Дивіться фото з місця одного із нападів (Bild та Hessenschau):

       

       

      У місті Ганау мешкають 98 тисяч людей, розташоване воно у 25 кілометрах на схід від Франкфурта:

      Зверніть увагу: В Одесі: чоловік зайшов у перукарню і вистрілив у жінку – відео

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