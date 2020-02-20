У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв: фото та відео

Увечері 19 лютого невідомі влаштували стрілянину в кількох кальянних, вже відомо про 8 загиблих та 5 поранених у важкому стані. Напади сталися у місті Ганау, воно розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині.

Про напади в Ганау наразі мало правдивої інформації. Видання Bild пише, що невідомий чоловік розстріляв людей в барі, потім на одній з площ міста, а потім ще в одному закладі.

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Що відомо про напади в Ганау

Усі атаки були скеровані на кальянні.

Від місця однієї атаки до місця іншої чоловік начебто пересувався автомобілем.

Через стрілянину загинули 8 людей, ще 5 поранені й перебувають у важкому стані.

Поліція почала масштабну операцію з розшуку "кількох підозрюваних".

Одного із нападників начебто затримали.

Дивіться фото з місця одного із нападів (Bild та Hessenschau):

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

URGENT - Fusillade en #Allemagne. Au moins 2 fusillades ont eu lieu dans des bars à chicha à #Hanau près de #Francfort. La police évoque la possibilité qu'il y ait des commandos. Au moins 8 morts. #Frankfurt (médias locaux) pic.twitter.com/bfDYiWY58k — Conflits (@Conflits_FR) February 19, 2020

У місті Ганау мешкають 98 тисяч людей, розташоване воно у 25 кілометрах на схід від Франкфурта:

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