У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв: фото та відео
Увечері 19 лютого невідомі влаштували стрілянину в кількох кальянних, вже відомо про 8 загиблих та 5 поранених у важкому стані. Напади сталися у місті Ганау, воно розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині.
Про напади в Ганау наразі мало правдивої інформації. Видання Bild пише, що невідомий чоловік розстріляв людей в барі, потім на одній з площ міста, а потім ще в одному закладі.
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Що відомо про напади в Ганау
- Усі атаки були скеровані на кальянні.
- Від місця однієї атаки до місця іншої чоловік начебто пересувався автомобілем.
- Через стрілянину загинули 8 людей, ще 5 поранені й перебувають у важкому стані.
- Поліція почала масштабну операцію з розшуку "кількох підозрюваних".
- Одного із нападників начебто затримали.
Дивіться фото з місця одного із нападів (Bild та Hessenschau):
У місті Ганау мешкають 98 тисяч людей, розташоване воно у 25 кілометрах на схід від Франкфурта:
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