У Ніжині 5 дітей потрапили до лікарні з отруєнням

З 22 по 28 грудня 2017 року до інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 5 дітей.

Госпіталізовані діти – вихованці дошкільного навчального закладу № 12 м. Ніжина. Через захворювання дітей (гастроентероколіт – одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого відділів кишечника шлунково-кишкового тракту), Ніжинською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Читайте також: До суду передали справу дівчинки, якій у дитсадку пробило голову болтом Наразі проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення обставин захворювання малолітніх та стану виконання працівниками дошкільного закладу передбачених законом обов’язків щодо охорони життя вихованців.