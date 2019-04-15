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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У низці областей досі неукомплектовані виборчі комісії: ЦВК просить про допомогу

      323 Читать новость на русском
      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      Тридцять три виборчі дільниці у восьми областях України, а також у Києві залишаються неукомплектованими. Найгірша ситуація у Закарпатській області.

      Минає останній день формування складів дільничих виборчих комісій. Проте у деяких регіонах України вони досі залишаються несформованими. Про це інформують у ЦВК та просять громадян підтримати виборчий процес і, поки це можливо, написати заяву на участь у роботі виборчої комісії.

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      Так, серед проблемних регіонів опинилися:

      • Дніпропетровська область: територіальні виборчі округи № 26, 27, 28;
      • Закарпатська область: територіальні виборчі округи № 68, 69, 70, 71, 72, 73;
      • Кіровоградська область: територіальні виборчі округи № 100, 101, 102, 103;
      • Луганська область: територіальні виборчі округи № 106, 107, 112, 113, 114;
      • Сумська область: територіальні виборчі округи № 157, 161;
      • Харківська область: територіальні виборчі округи № 171, 176, 180;
      • Херсонська область: територіальні виборчі округи № 183, 184, 185;
      • Чернігівська область: територіальні виборчі округи № 206, 209, 210;
      • Київ: територіальні виборчі округи № 216, 217, 220, 223.

      "Шановні виборці! Кожен з вас має право і можливість долучитися до виборчого процесу, як член дільничної виборчої комісії. Сьогодні існує потреба у вашій відповідальній громадянській позиції, оскільки окружні виборчі комісії зіткнулися із недостатньою кількістю подань до складу дільничних виборчих комісій, що не дає їм можливості укомплектувати відповідні склади ДВК", – повідомляють у Центральній виборчій комісії.

      Там додають: усі небайдужі ще можуть 15 квітня написати заяву для участі безпосередньо в приміщеннях окружних виборчих комісій.

      Зазначимо, що 15 квітня штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського заявив про недобір у ДВК нібито через бажання чинного президента Петра Порошенка зірвати вибори. Так, мовилося про ситуацію у Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській областях, а також – у Києві.

      Що відомо про другий тур виборів в Україні? За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, двоє кандидатів, які отримали найбільше голосів виборців, Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру. Його проведення заплановано на 21 квітня.


      Рейтинги кандидатів перед другим туром президентських виборів//
      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      Українці, які хочуть змінити місце голосування, мають шанс зробити це до 18 години 15 квітня у відділах ведення Державного реєстру виборців. Для цього потрібно мати із собою паспорт громадянина України, документ, що підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування (довідка про відрядження, з місця роботи/навчання, договір оренди житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо). Безпосередньо у відділі Держреєстру слід буде написати заяву про тимчасову зміну місця голосування.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК
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