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У НКРЕКП з'явилися нові члени: Порошенко підписав указ

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Пророшенко призначив 5 нових членів НКРЕКП
Пророшенко призначив 5 нових членів НКРЕКП / Прес-служба Президента України

Президент Петро Порошенко призначив п'ять нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Крім того, український гарант підписав відповідні укази.

Відповідне повідомлення поширила прес-служба очільника України.

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Зокрема, під час представлення новопризначених членів комісії Порошенко зауважив, що процес формування нового незалежного регулятора завершено.

"Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Ці зміни мають відчути і українські громадяни: ми маємо піклуватись про прозоре формування тарифів. Саме тому робота НКРЕКП має бути прозорою та зрозумілою для громадян, також регулятор має забезпечити ефективну антикорупційну складову та бути добре зрозумілим для міжнародних партнерів", – наголосив український президент.

Порошенко, НКРЕКП , президент, енергетика
Пророшенко призначив нових членів НКРЕКП

За його словами, це є дуже важливий процес імплементації Закону про національного регулятора в сфері енергетики та комунальних послуг. Водночас він запевнив, що вищезазначений документ дозволяє сьогодні інверсорам впевнено входити з інвестиціям в енергетичну галузь України, забезпечуючи прозорість функціонування ринку енергетики.

Також Порошенко подякував міжнародним партнерам, особливо відзначивши роль Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, партнерів із США, які спільно з ним, парламентом і урядом, розробили Закон, який повністю відповідає українським зобов’язанням в рамках Угоди про асоціацію, в рамках Третього енергетичного пакету.

Для відбору нових членів НКРЕКП президент, парламент і уряд сформовали комісію, яка через абсолютно прозорий алгоритм провела 50 кандидатів і відібрала з них за прозорою системою оцінки десять кандидатів, які були подано президенту для призначення. Зараз в Україні розпочинається процес великої приватизації, і інвестори, які заходять на український ринок, мають бути переконаними, що ефективний регулятор відповідно до нашого законодавства повністю є готовим до того, щоб приступити до своїх обов’язків,
– додав український очільник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що новими членами НКРЕКП стали Олександр Формагей (співробітник "Укргідроенерго"), Олена Антонова (з ДТЕК), Оксана Кривенко (співробітник апарату НКРЕКП), Дмитро Коваленко (з "Укренерго") і Євген Магльованний (співробітник Держенергоефективності). Зазначалося, що 30 травня вже стане їхнім першим робочим днем.

Теги: Новини України Петро Порошенко Президент України Енергетика Тарифи
Джерело: 24 Канал
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