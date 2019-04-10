У Норвегії чоловік пройшов по канаті над прірвою: вражаюче відео
Екстримал пройшов по канаті, натягнутому над кілометровою прірвою біля плато К'єраг. Відомо також, що він – з Чехії.
Відео відчайдушного вчинку за допомогою дрона зняв норвежець Еспен Хатлеског й опублікував його на своїй сторінці в Instagram.
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"Невимушена прогулянка між горами", – написав Еспен.
У коментарі в Instagram автор допису також пояснив, що чех добре захищений, хоча це й важко помітити з відстані, на якій знято відео.
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