У Норвегії помер відомий український піаніст
В столиці Норвегії помер 61-річний відомий джазовий український піаніст Михайло Альперін.
Про це повідомив у Facebook музикант Андрій Кондаков.
Читайте також: Відомий режисер Карлос Карвальо помер від нападу тварини в Африці: деталі
"Сьогодні не стало Михайла Альперина. Ми дізналися це від Ліни Петрової. Три місяці тому ми провели разом два дні у них в гостях в Осло", – написав Кондаков.
До слова, Михайло навчався в Кам’янець-Подільській школі. Закінчив 1976 року музичне училище у місті Бєльці.
Нагадаємо, у 1990-х роках Михайло Альперін, Аркадій Шіклопер і Сергій Старостін організували тріо, яке стало популярним джазовим ансамблем у Західній Європі.
З початку 1990-х жив в Норвегії, був викладачем Вищої музичної школи в Осло. Викладав джазове фортепіано, сольфеджіо та імпровізацію. Виступав на європейських джазових фестивалях.
Дивіться відео виступу Михайла Альперіна: