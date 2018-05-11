У Норвегії помер відомий український піаніст

В столиці Норвегії помер 61-річний відомий джазовий український піаніст Михайло Альперін.

Про це повідомив у Facebook музикант Андрій Кондаков.

Читайте також: Відомий режисер Карлос Карвальо помер від нападу тварини в Африці: деталі





"Сьогодні не стало Михайла Альперина. Ми дізналися це від Ліни Петрової. Три місяці тому ми провели разом два дні у них в гостях в Осло", – написав Кондаков.

До слова, Михайло навчався в Кам’янець-Подільській школі. Закінчив 1976 року музичне училище у місті Бєльці.

Нагадаємо, у 1990-х роках Михайло Альперін, Аркадій Шіклопер і Сергій Старостін організували тріо, яке стало популярним джазовим ансамблем у Західній Європі.

З початку 1990-х жив в Норвегії, був викладачем Вищої музичної школи в Осло. Викладав джазове фортепіано, сольфеджіо та імпровізацію. Виступав на європейських джазових фестивалях.

Дивіться відео виступу Михайла Альперіна: