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      У нових моделях Hyundai може з’явитися сенсорне кермо та 3D-панель приладів

      Авто24 244 Читать новость на русском

      З кожним новим поколінням модернізація в автомобілях виходить на вищий рівень. Наприклад, компанія Hyundai розробила нові функції для керма у автомобілі.

      Зокрема, на кермі будуть функції збільшення гучності аудіо та навігаційна система. А панель приладів тепер складатиметься із двох дисплеїв, розташованих один під одним, що дозволяє створити ефект об’ємних зображень.

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      Крім того, в кермо інтегровані два дисплеї, графіка на яких змінюється в залежності від обраного пункту меню на приладовій панелі, а також параметрів руху. Призначення кожної кнопки можна налаштувати власноруч, всього їх може бути максимум п'ять.

      У моделях Hyundai може з’явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель
      У моделях Hyundai може з’явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель

      Невідомо, чи з’являться ці технології у серійних машинах. Але такі розробки показують, що кількість інформації для водіїв і необхідність синхронізувати роботу з кількома гаджетами одночасно кидає нові виклики фахівцям.

      Про британські гіперкари Lotus, які випускатимуть у Китаї, та про те, що норвежці закупили понад 4,5 тисяч нових автомобілів Model3 Tesla – дивіться у відео.

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      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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