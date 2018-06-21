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У новій доповіді ООН вказали на грубі порушення у Криму

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Окупанти тиснуть на кримських татар на окупованому півострові
Окупанти тиснуть на кримських татар на окупованому півострові / 24 Канал

В окупованому Криму грубо порушують права людини, вдаються до обмеження основних свобод та посягання на право власності.

Про це мовиться в опублікованій 20 червня доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У документі зазначили, що в Криму зафіксували 28 подібних порушень.

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Також у доповіді мовиться, що Росія не допускає представників Управління Верховного комісара ООН з прав людини до Криму. Попри це в ООН наголосили, що все ж отримали дані про порушення у Криму.

Нагадаємо, у місті Старий Крим, що в окупованому Росією Криму, в понеділок, 18 червня, провели обшуки у будинку кримських татар. Співробітники ОМОНу затримали Юнуса Сейтумерова і його доньку.

13 червня ФСБ РФ провела обшуки у домі кримських татар в Ялті. Тоді російські силовики забрали з собою 27-річну дівчину, родичі не знали, де вона перебуває.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму ООН
Джерело: 24 Канал
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