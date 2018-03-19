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У "Новій пошті" назвали суму, яку вилучили правоохоронці

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У
У "Новій пошті" розповіли, скільки грошей вилучили правоохоронці / Соцмережі

У "Новій пошті" переконують, що слідчі Генпрокуратури під час обшуків офісу компанії у Харкові вилучили гроші їхнього клієнта. Зазначається, що загалом було вилучено 132 тисячі гривень.

Про це розповів співвласник компанії В’ячеслав Клімов у коментарі виданню "Економічна правда".

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"Було проведено обшуки в 42 касах в 6 відділеннях по всій Україні та в офісі. Жодних порушень не було, тільки у відділенні номер 1 міста Харкова правоохоронці вилучили 132 тисячі гривень", – зауважив він.

За словами підприємця, це були гроші клієнта, які очікували на переказ через фінансову компанію "Пост Фінанс", що належить "Новій пошті".

"Вони призначалися одній компанії, і очікували на видачу клієнтам. Про це є відповідна проводка і відображення у фінансових документах "Пост Фінанс", – підкреслив Клімов.

Водночас співвласник "Нової пошти" додав, що вони це будуть оскаржувати, оскільки "це абсолютно законні та відображені у фінансовій звітності компанії "Пост Фінанс" гроші, які належать клієнтам.

"Напевно, саме про ці гроші говорить прес-секретар генпрокурора", – резюмував Клімов.

Як пише "Громадське", компанія вже подала скаргу процесуальному керівнику слідства з метою пояснити причини обшуків.

Крім того, за словами директорки фірми з правових питань Інни Хомич, "Нова пошта" вимагає створити Службу фінансових розслідувань, "аби силові обшуки припинилися у майбутньому".

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта". Обшуки відбувалися у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Загалом правоохоронці провели близько 15 обшуків.

Однак у суботу, 17 березня, стало відомо, що проведено обшуки в офісних та складських приміщеннях шести міст – Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова та Полтави, у яких здійснюють свою діяльність ТОВ "Нова Пошта" та споріднені із нею підприємства, через які здійснюється пересилання грошових коштів по території України.

Теги: Новини України Гроші Нова пошта ГПУ
Джерело: 24 Канал
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