У "Новій пошті" назвали суму, яку вилучили правоохоронці

У "Новій пошті" переконують, що слідчі Генпрокуратури під час обшуків офісу компанії у Харкові вилучили гроші їхнього клієнта. Зазначається, що загалом було вилучено 132 тисячі гривень.

Про це розповів співвласник компанії В’ячеслав Клімов у коментарі виданню "Економічна правда".

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"Було проведено обшуки в 42 касах в 6 відділеннях по всій Україні та в офісі. Жодних порушень не було, тільки у відділенні номер 1 міста Харкова правоохоронці вилучили 132 тисячі гривень", – зауважив він.

За словами підприємця, це були гроші клієнта, які очікували на переказ через фінансову компанію "Пост Фінанс", що належить "Новій пошті".

"Вони призначалися одній компанії, і очікували на видачу клієнтам. Про це є відповідна проводка і відображення у фінансових документах "Пост Фінанс", – підкреслив Клімов.

Водночас співвласник "Нової пошти" додав, що вони це будуть оскаржувати, оскільки "це абсолютно законні та відображені у фінансовій звітності компанії "Пост Фінанс" гроші, які належать клієнтам.

"Напевно, саме про ці гроші говорить прес-секретар генпрокурора", – резюмував Клімов.

Як пише "Громадське", компанія вже подала скаргу процесуальному керівнику слідства з метою пояснити причини обшуків.

Крім того, за словами директорки фірми з правових питань Інни Хомич, "Нова пошта" вимагає створити Службу фінансових розслідувань, "аби силові обшуки припинилися у майбутньому".