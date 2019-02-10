10:20
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Новій Зеландії найсильніша лісова пожежа за останні 60 років: евакуйовано тисячі людей – фото

      1726 Читать новость на русском
      У Новій Зеландії найсильніша лісова пожежа за останні 60 років
      У Новій Зеландії найсильніша лісова пожежа за останні 60 років / cnn.com

      Рятувальники евакуювали близько трьох тисяч людей з околиць міста Нельсон у Новій Зеландії через лісові пожежі.

      У районах, де вирують пожежі, оголосили надзвичайний стан, пише ВВС.

      Читайте також: Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

      Відомо, що ліси почали горіти 6 днів тому. Ці пожежі у Новій Зеландії називають найсильнішими з 1955 року.

      10 лютого синоптики прогнозують сильні вітри. Тож чиновники зазначили, що це можу бути "критичною точкою небезпеки".

       

      blog_ava
      "Заходять навіть у під’їзди": на півночі Росії – нашестя білих ведмедів, вони нападають на людей
      сьогодні
      2041
      Теги: Нова Зеландія Пожежа Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      сьогодні , 09:02 Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      1935
      Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      сьогодні , 08:40 Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      Злой Одессит 1362
      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      9 лютого , 22:00 Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      Ольга Черненко 1175
      Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      9 лютого , 21:30 Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      Олександра Дрік 336
      Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      9 лютого , 19:01 Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      Артем Овдієнко 2272
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук