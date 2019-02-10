У Новій Зеландії найсильніша лісова пожежа за останні 60 років: евакуйовано тисячі людей – фото

Рятувальники евакуювали близько трьох тисяч людей з околиць міста Нельсон у Новій Зеландії через лісові пожежі.

У районах, де вирують пожежі, оголосили надзвичайний стан, пише ВВС.

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Відомо, що ліси почали горіти 6 днів тому. Ці пожежі у Новій Зеландії називають найсильнішими з 1955 року.

This is what heroes look like.



Not sports people. Not movie actors. Tasmanian firefighters, backed up by similar heroes from around Australia and New Zealand.



Well done gentlemen! You inspire so many people every day!#Fire #Firefighters #Heroes pic.twitter.com/PVuqd54Dtt — The FIRE Bible (@TheFireBible_) 3 февраля 2019 г.

10 лютого синоптики прогнозують сильні вітри. Тож чиновники зазначили, що це можу бути "критичною точкою небезпеки".