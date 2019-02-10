У Новій Зеландії найсильніша лісова пожежа за останні 60 років: евакуйовано тисячі людей – фото
Рятувальники евакуювали близько трьох тисяч людей з околиць міста Нельсон у Новій Зеландії через лісові пожежі.
У районах, де вирують пожежі, оголосили надзвичайний стан, пише ВВС.
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Відомо, що ліси почали горіти 6 днів тому. Ці пожежі у Новій Зеландії називають найсильнішими з 1955 року.
10 лютого синоптики прогнозують сильні вітри. Тож чиновники зазначили, що це можу бути "критичною точкою небезпеки".
Джерело: 24 Канал
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