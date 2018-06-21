У Новоград-Волинському обікрали квартиру мера: вкрали гроші, запонки та тримачі для краваток

Злодії вкрали у орендованій квартирі мера Новограда-Волинського Віктора Весельського документи, 12 тисяч доларів, 10 годинників, 5 пар чоловічих запонок і 10 тримачів для краваток.

Про це повідомив відділ інформації та зв'язків з громадськістю Новоград-Волинської міськради.

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Пограбування сталося 20 червня в період часу з 09:00 до 21:00 години.

"Незаконне проникнення відбулося через вхідні двері в квартиру, яку згідно договору оренди винаймає міський голова Віктор Леонідович Весельський. З квартири невідомими особами викрадені особисті документи (біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та грошові кошти в сумі 12 тис. доларів США (офіційно задекларовані), що знаходились в металевому сейфі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, з серванту викрадено 10 наручних годинників, 5 пар чоловічих запонок і 10 тримачів для краваток.

Зазначається, що крадії залишили у двокімнатній квартирі повний безлад. За вказаним фактом зареєстроване кримінальне провадження за ст. 185 ч. 4 Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.