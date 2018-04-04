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У новому кліпі Емінем "розчленував" жертв: відео, 18+

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Емінем представив новий кліп
Емінем представив новий кліп / Фото з відкритих джерел

Американський репер Емінем на своєму YouTube-каналі презентував нову відеороботу на трек "Framed", який увійшов в останній альбом Revival.

Пісня написана у жанрі хіп-хоп, а сюжет кліпу ґрунтується на образах фільмів жахів.

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У кліпі Емінем виступає у ролі божевільного серійного вбивці з розладом особистості, який перебуває у будинку в оточенні трупів вбитих ним людей, але при цьому нічого не пам'ятає і заперечує свою причетність до кривавих злочинів.

Новий кліп наповнений кривавими сценами. Відеороботу зняв Джеймс Ларез. За одну добу відеоробота зібрала більше двох мільйонів переглядів.

Дивіться кліп на пісню "Framed"

Нагадаємо, що за версією журналу Forbes Eminem входить у п’ятірку найбагатших реперів світу.

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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