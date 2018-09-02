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У новому кліпі гурту Pianoбой знялися українські школярі: відео

181 Читать новость на русском
Pianoбой випустили нову
Pianoбой випустили нову

Український гурт Pianoбой, солістом якого є Дмитро Шуров, презентував новий кліп до Дня знань. Ролик музиканти символічно представили 1 вересня.

Дмитро Шуров вирішив присвятити нову пісню маленьким школярам. Композиція "Підручник" розповідає про те, що літо закінчилось, відтак починається новий навчальний рік. 

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"Для мене ця пісня про те, що треба любити кожну хвилину свого життя, наповнювати його змістом і любов'ю. Адже ми – піщинки у Всесвіті, а наше життя – одна світлова мить, яскравий спалах з темряви у темряву. Любіть свою школу, свою родину, своїх наставників і вчителів, одногрупників та однокласників, свою країну і своє життя, адже хто його знає, чи буде інше. Адже ви – єдині автори своєї долі!" – розповів Дмитро Шуров.

Відомо, що кліп зняли під час візиту гурту Pianoбой до однієї зі шкіл міста Стрий, що на Львівщині. Учні виграли конкурс в YouTube під кліпом на сингл " Все, що тебе не вбиває" та отримали можливість побачити улюблений колектив на випускний. 

Дивіться відео нового кліпу Pianoбой – "Підручник":

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
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