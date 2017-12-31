У новому кліпі Jay-Z показав Бейонсе і доньку, де розповів про зраду: відео
Американський репер Jay-Z представив тизер свого нового відеокліпу на пісню Family Feud, в якому знялися його дружина та їхня донька Блю Айві. У відео він показав історію, де зраджував своїй дружині.
Ліричне відео з піснею "Family Feud" ("Сімейна сварка") з’явилося 28 грудня на одному з Youtube-каналів.
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Символічно, що у відеокліпі музикант вирішив зняти саме членів сім'ї. У 30-секундному ролику музикант разом з дочкою з’являються в церкві і йдуть за руки до вівтаря, а потім в кадрі з'являється і сама співачка.
Jay-Z у своїй пісні співає про деякі проблеми, які вони разом з Бейонсе пережили в шлюбі.
Людина, яка не дбає про свою родину, не може бути багатою,
– йдеться в треку музиканта.
Прем'єра повного відеокліпу Family Feud вже опублікована на Tidal.
Нагадаємо, що місяць в інтерв'ю журналу The New York Times Style Magazine репер Jay-Z публічно зізнався в тому, що зраджував своїй дружині і що йому було неймовірно важко слухати новий альбом Бейонсе Lemonade, в якому вона торкнулася теми невірності чоловіка та про пережитий біль.
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